Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой

Соревнования по гребле на Олимпийских играх в Токио оказались под угрозой из-за нашествия устриц.

Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации источника, 14 тонн устриц приплыли в Токийский залив, где должен пройти турнир. Они начали прикрепляться к буям, установленным для предотвращения волн на поверхности воды. Из-за этого буйки начали тонуть, а организаторам пришлось доставать их и очищать от моллюсков. Отмечается, что решение проблемы обошлось в 1,28 миллиона долларов.