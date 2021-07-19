Композитор церемонии открытия Олимпиады в Токио подал прошение об отставке

Назначенный композитором церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио 52-летний музыкант Кэйго Оямада подал прошение об отставке из-за скандала вокруг его издевательств над людьми с ограниченными возможностями. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я подал оргкомитету "Токио-2020" прошение об отставке. Спасибо за вашу критику, с этого момента я буду строго оценивать свои намерения и действия. Прошу прощения за произошедшее", - написал Оямада.

После его назначения на должность композитора в японских СМИ появились цитаты интервью Оямады, которое он дал музыкальному журналу Rockin'On Japan в 1994 году. В нем музыкант признавался, что во время учебы в школе систематически издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями. При этом Оямада смеялся, описывая свои поступки. В результате слова музыканта вызвали возмущение среди жителей Японии, которые призвали отстранить Оямаду от участия в церемонии открытия Игр.

Это уже третий скандал, связанный с организаторами Олимпиады в Японии. В феврале в отставку подал глава оргкомитета Игр Ёсиро Мори. Он допустил неподобающие высказывания о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте свой пост покинул креативный директор Олимпиады Хироси Сасаки, который предлагал идею участия актрисы, модели и ведущей Наоми Ватанабэ в одном из номеров на церемонии открытия. Согласно его задумке, девушка должна была спуститься с неба в образе свиньи.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.