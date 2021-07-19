Лесные пожары охватили Россию

Якутию окутал дым. Города и посёлки накрыл смог от лесных пожаров. Концентрация ядовитых веществ в воздухе настолько высока, что начала угрожать здоровью людей, передает Day.Az.



По данным местных властей, на данный момент в республике Якутия горят 219 лесных пожаров - на общей площади в более, чем один миллион гектаров. Плотный дым накрыл населённые пункты. Людям рекомендуют не покидать дома, закрыть все окна и, по возможности, обязательно носить респираторы - если выходить на улицу всё-таки приходится. Отдельно рекомендуют избегать занятий спортом и любых видов физических нагрузок.



Улицы городов поливают водой машины, пытаясь прибить к земле частицы гари. На работу выведены дополнительные бригады врачей скорой помощи.



Остановлено движение кораблей и паромов на нескольких переправах, прекращено авиасообщение, аэропорты не принимают и не отправляют рейсы.