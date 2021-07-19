Огромный смерч из комаров накрыл Камчатку

Невероятное зрелище с Камчатки. Там один из посёлков накрыл огромный смерч - из комаров. Рой насекомых образовал воздушный столб, покрутился какое-то время - а затем распался. Посёлок и окрестности заполнили миллионы кровососущих насекомых.