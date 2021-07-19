https://news.day.az/world/1363127.html Огромный смерч из комаров накрыл Камчатку - ВИДЕО
Огромный смерч из комаров накрыл Камчатку - ВИДЕО
Невероятное зрелище с Камчатки. Там один из посёлков накрыл огромный смерч - из комаров. Рой насекомых образовал воздушный столб, покрутился какое-то время - а затем распался. Посёлок и окрестности заполнили миллионы кровососущих насекомых.
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