Британцы попросили запретить быструю езду

Жители Великобритании попросили снизить разрешенную скорость езды для автомобилистов по всей стране ради повышения безопасности городов. Правительство рассматривает вариант ограничений, который уже действует на половине дорог в Лондоне, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Введение порога по скорости в 20 миль в час (32 километра в час) на 50 процентах магистралей стало пилотным проектом для столицы Соединенного Королевства в 2020 году. С тех пор власти неоднократно искали способы распространить дорожные запреты на всю страну. Повсеместное ужесточение скоростного режима, по данным опроса организации 20's Plenty for Us, поддержали 70 процентов жителей Великобритании. Масштабная реформа на дорогах может начаться к 2023 году.

Директор британской лаборатории исследования транспорта (Transport Research Laboratory) Ричард Куэрден (Richard Cuerden), подчеркивает, что текущие ограничения скорости в 30 миль в час (48 километров в час), которые действуют на территории большинства населенных пунктов страны, полностью устарели. "До недавнего времени мы говорили о дорожно-транспортных происшествиях и признавали, что смерть и травмы людей на дорогах - обыденность. Больше такое неприемлемо", - добавил Куэрден.

Критики инициативы отмечают, что снижение разрешенной скорости в 20 миль в час (32 километра в час) не оправдает ожиданий по сокращению количества аварий на дорогах. При этом другие активисты подчеркивают, что медленная езда положительно повлияет не только на безопасность улиц, но и на климат, который сейчас под большим давлением из-за человеческой деятельности.