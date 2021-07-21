Американские фарм-гиганты выплатят компенсации на $26 миллиардов

Компания "Джонсон и Джонсон", а также три крупнейших американских фарм-дистрибьютора готовы выплатить 26 миллиардов долларов в качестве компенсации за опиоидный кризис в США. Окончательные условия сделки объявят уже сегодня. Но по данным СМИ, самую малую часть - 5 миллиардов - выплатит "Джонсон и Джонсон", оставшуюся сумму три компании поделят между собой. Дистрибьюторы, вероятно, заплатят даже сверх этого, добавят ещё по одному миллиарду долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Выплаты - не одномоментные, отмечает телеканал "Россия 24". Они растянутся на 18 лет. Некоторые Штаты намерены отказаться от сделки. Потребуют судебного разбирательства. Опиоидный кризис в США тянется с конца 90-х годов. За это время погибли более 500 тысяч американцев. Ежегодно выписывались тысячи рецептов обезболивающих, в состав которых, как оказалось, входили опиоиды. Из-за этого многие впадали в зависимость.