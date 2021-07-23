В Токио завершилась эстафета олимпийского огня

Последний этап эстафеты олимпийского огня в столичной префектуре Японии завершился в пятницу в преддверии официального открытия Игр. Торжественная церемония, посвященная этому событию, проходит возле здания токийской мэрии, передает корр. ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Заключительная часть эстафеты началась 9 июля и продлилась 15 дней. В Токио забег проходил в закрытом режиме без зрителей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Исключение составили отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в столичную префектуру. Последним факелоносцем эстафеты стал потомственный актер театра кабуки Канкуро Накамура VI.

"Благодаря усилиям жителей нашей страны огонь был пронесен по всем районам Японии. Это ваша заслуга. Мы с нетерпением ждем открытия Олимпиады сегодня вечером", - сказала губернатор Токио Юрико Коикэ. Она также выразила надежду на то, что Игры станут успешными, а спортсмены продемонстрируют самые высокие результаты.

После этого вечером огонь будет доставлен на главную олимпийскую арену, где состоится церемония открытия Игр. Кто именно поднесет факел к чаше, пока неизвестно.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио. Церемония открытия также пройдет в отсутствие обычных зрителей, на нее допустят 950 официальных лиц.