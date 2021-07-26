Авиакомпании дорого заплатят за загрязнение воздуха

Британский Комитет по изменению климата заявил, что для достижения климатических целей к 2050 году авиакомпании должны использовать более эффективные методы. Как пишет The Guardian, для нейтрализации загрязнения воздуха им придется заплатить за дорогие технологии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава комитета Крис Старк призывает авиационную промышленность инвестировать в альтернативы ископаемому топливу и методы улавливания и хранения углеродных выбросов - пусть недешевый, но самый эффективный способ декарбонизации перелетов.

При этом Старк считает, что отрасль самостоятельно должна проспонсировать дорогостоящие технологии, а ее коммерческая заинтересованность в нулевых выбросах в перспективе вырастет.

Британский государственный план Jet zero подразумевает сокращение выбросов от самолетов к 2025 году за счет перехода на новые виды топлива и технологии производства воздушных судов. Однако Комитет по изменению климата предупреждает, что так сектору не удастся достичь чистого нуля к 2050 году - настоящим спасением станет фильтрация выбросов.