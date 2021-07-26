Принц Гарри раскроет тайну гибели своей матери

Королевский биограф, автор книги "Гарри: Биография принца" Анджела Левин (Angela Levin) утверждает, что в своих мемуарах принц Гарри попытается раскрыть тайну гибели принцессы Дианы. Об этом сообщает издание Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит, - заявила Левин. - Это была ужасная трагедия, но грустно, что он не может оставить ее в прошлом".

Ранее сообщалось, что аванс, полученный Гарри за свою книгу, составил не менее 20 миллионов долларов. По некоторым сведениям, он работает над мемуарами вместе с журналистом и писателем Джоном Джозефом Мерингером (John Joseph "J.R." Moehringer), который также является лауреатом Пулитцеровской премии и соавтором воспоминаний одного из основателей фирмы Nike.

Принцесса Диана была матерью принцев Гарри и Уильяма. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля. Перед аварией их машину преследовали папарацци. Гарри считает, что к гибели его матери причастны британские таблоиды.