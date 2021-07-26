ВВС США защитятся «силовыми полями»

США достигли переломного момента в технологиях направленной энергии, которые позволят приблизить к реальности многие концепции научной фантастики, в частности защиту объектов при помощи так называемых силовых полей, утверждает The Drive, ссылаясь на материалы Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов, расположенной на авиабазе Киртланд (Нью-Мексико), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно отчету Directed Energy Futures 2060, оружие направленной энергии уже к 2060 году можно будет использовать для создания "силовых полей", позволяющих защищать военные базы путем отражения атаки приближающихся беспилотников и боезарядов, в том числе сформировать "зонт противоракетной обороны как часть многоуровневой системы обороны".

Издание Breaking Defense пишет, что конкретная реализация данной концепции предполагает, в частности, использование лазерного оружия, управляемого системами искусственного интеллекта (ИИ).

В Исследовательской лаборатории ВВС США заявляют, что имеющиеся возможности позволяют разработать систему лазерного оружия мощностью 100 киловатт, "которая может создавать разрушительные эффекты на тактически важных расстояниях" в несколько километров.

Главной проблемой подобных систем называется их ограниченная способность одновременно поражать несколько целей.