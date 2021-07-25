Ливанские больницы прекращают работу

Ливанские больницы предупреждают пациентов, что не смогут больше оказывать помощь в большинстве случаев, включая коронавирусную инфекцию - из-за отсутствия топлива для электрогенераторов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Ливан переживает тяжёлый экономический кризис; врачи призывают политиков принять срочные меры для спасения ситуации.

Фирас Абиад, главврач больницы:

"Это самая большая опасность, грозящая больнице, потому что эти генераторы при атакой большой нагрузке могут отказать. Кроме того, мы постоянно заняты поиском горючего для них. Дизельное топливо достать в Ливане очень сложно, и стоит оно дорого".

Подача электроэнергии даже в столице - не больше четырёх часов в сутки. Всё остальное время приходится пользоваться генераторами, что и вызвало острый дефицит топлива.

Не хватает и медикаментов - частично это восполняется помощью из-за рубежа. Так, в пятницу в Бейрут прибыл корабль от французского правительства.

Анн Грийо, посол Франции в Ливане:

"Корабль привёз обезболивающие, медицинское оборудование, респираторы и маски для медицинских учреждений страны и для сил безопасности".

При этом в стране отмечается ускорение роста заражений ковидом: в пятницу отмечено более 630 новых случаев - максимум за 11 недель. Из них 98 человек прибыли в Ливан авиарейсами.