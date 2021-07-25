Президент Мексики предложил рассмотреть возможность создания аналога ЕС в регионе

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал страны Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и предложил рассмотреть возможность создания аналога Евросоюза. С таким заявлением, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, он выступил на саммите глав МИД государств - членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, который проходит в Мехико.

"Предложение состоит в том, чтобы создать что-то подобное Евросоюзу с учетом нашей истории, действительности и идентичностей. Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств (ОАГ) на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека", - сказал он.

При этом президент Мексики признал, что в настоящее время его предложение может "звучать как утопия". "Однако нужно помнить, что если не ставить себе высшие цели на будущее, то ничего не достичь, и поэтому стоит попытаться", - отметил он.

Обрадор также призвал страны региона не закрывать свои экономики от других стран-экспортеров и отметил важность диалога с США.