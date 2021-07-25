Дональд Трамп предложил сторонникам присоединиться к его иску против Google, Facebook и Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп предложил своим сторонникам присоединиться к поданному им коллективному иску в отношении технологических гигантов, в том числе компаний Facebook, Twitter и Google. С соответствующим заявлением экс-хозяин Белого дома выступил в субботу на митинге в городе Финикс (штат Аризона), трансляцию вели местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам республиканца, ведущие технологические компании "осуществляют незаконную цензуру американцев". "В качестве первого шага для восстановления свободы слова в стране, как вы, возможно, читали, ранее в этом месяце я подал масштабный коллективный иск против крупных технологических компаний. Если вы захотите присоединиться, то вы можете это сделать", - добавил экс-президент. "Мы будем бороться, пока не вернем священное право на свободу слова", - заверил он.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.