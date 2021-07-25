В Сирии прошел военно-морской парад в честь Дня ВМФ - ВИДЕО
В Сирийской арабской республике прошел торжественный военно-морской парад, приуроченный к отмечаемому в России Дню ВМФ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Парад прошел во втором по величине приморском городе Сирии - Тартусе.
Кроме военных кораблей, в параде приняли участие и летательные аппараты ВКС и морской авиации.
"Всего в праздничных мероприятиях приняли участие 9 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России, 13 летательных аппаратов Воздушно-космических сил и морской авиации ВМФ России, а также два ракетных катера ВМС Сирии", - сообщили в Министерстве обороны России.
После парада состоялся военно-спортивный праздник, в рамках которого зрители увидели поиск и условное уничтожение подводной лодки реактивным комплексом РБУ-6000, уничтожение других морских целей и работу противопожарных установок спасательного буксира "Сергей Балк".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре