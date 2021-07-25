Пляжи Сочи снова открылись для купания

После улучшения погодных условий в Сочи городские пляжи снова открылись для купания. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, передает газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сегодня утром для жителей и туристов открылись все пляжи курорта - их более 180. Во время непогоды 24 июля прибрежные территории и оборудование не пострадали", - заявили власти города. Отмечается, что к настоящему времени весь мусор убрали с берега, а волнение на море пришло в норму.

По информации издания, городские власти продолжают работу по устранению последствий недавнего наводнения. Так, 25 июля в Сочи организовали общегородской субботник. Для уборки привлекли 54 единицы техники и 470 человек, среди которых были волонтеры, а также сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и городской администрации.

22 и 23 июля в Сочи ввели штормовое предупреждение из-за сильных ливней с грозами и градом. От жителей поступали сообщения о смерчах, несколько рек вышли из берегов. Городские службы перевели на усиленный режим работы, а пляжи, в том числе дикие, закрыли для купания.