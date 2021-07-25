Сильный тайфун парализовал прибрежные районы Китая

Тайфун "Ин-Фа" в воскресенье достиг берегов китайской провинции Чжэцзян. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщают официальные китайские СМИ.

Сила порывов ветра в зоне тайфуна - около 137 км/ч.

Из-за этого во многих прибрежных районах КНР приостановлено движение железнодорожного, авиационного транспорта, а также - движение судов.

Приостановили работы крупные порты в Шанхае и Нинбо.