В Санкт-Петербурге горит жилое здание

Пожарные работают в Центральном районе Петербурга днём 25 июля. На Лиговском проспекте горит дом 115. Улицу затянуло чёрным дымом, из окна четвёртого этажа вырываются яркие языки пламени, передает Day.Az со ссылкой на Фонтанку.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, пожару присвоен 2-й номер сложности из-за угрозы распространения огня. К ликвидации огня привлечено 12 единиц техники и 51 человек личного состава.

В ведомстве спасателей уточнили, что в жилом здании происходит горение кровли на площади 300 кв. метров. Информации о возможных пострадавших пока не поступало.