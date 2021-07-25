В Германии уволили журналистку за нарочно испачканную одежду

Немецкая журналистка извинилась после того, как ее поймали на размазывании грязи на одежде за несколько минут до выступления по телевидению в пострадавшем в результате наводнения городе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет BBC.

39-летняя Сюзанна Олен заявила, что ей стыдно за такой вид.

В то же время телекомпания RTL, где работает журналистка, отстранила женщину от работы за нарушение корпоративной этики. Видео неприятного конфуза стало в сети вирусным.

В своем заявлении госпожа Олен заявила, что совершила "серьезную ошибку". Она вела репортаж из Бад-Мюнстерайфеля в Северной Рейн-Вестфалии, где на прошлой неделе выпало рекордное количество осадков. Проливные дожди разрушили дома и унесли жизни десятков жителей.

39-летняя журналистка отметила, что помогала пострадавшим за несколько дней до съемок в программе "Доброе утро, Германия" на RTL. Но накануне выхода в эфир ей "было стыдно стоять перед камерой в чистой одежде". Не задумываясь, она добавила: "Я размазала грязь на одежде".

Сторонние наблюдатели сняли в этот момент видео, на котором госпожа Олен наклоняется, чтобы размазать грязь на руках и одежде.