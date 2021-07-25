В России Kia столкнулся с «КамАЗ»ом

В Енотаевском районе Астраханской области столкнулись Kia Sportage и грузовой "КАМАЗ", из-за чего погибли четыре человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"Обнаружены тела четверых погибших. ДТП произошло в районе села Копановка на трассе Р-22", - сказали в ведомстве.

Легковая машина выехала на встречную полосу, из-за чего ее отбросило в кювет. Автомобиль загорелся на месте, из-за чего четыре человека, находившихся внутри, в том числе ребенок, погибли. В настоящий момент правоохранители выясняют их личности.