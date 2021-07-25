В Норвегии взорвался гигантский метеорит

В небе над Норвегией взорвался гигантских размеров метеорит. Запись остаточного свечения публикует "Подъем" в своем Telegram-канале, передает Day.Az.

В ролике показано, как в ночное время небо от приближающегося яркого объекта становится резко светлым. В левой части кадра видно Луну, и на записи кажется, что метеорит такого же размера, как и она. После того как объект осветил небо, он исчез за горизонтом.

По данным издания, это редкий и очень большой метеорит. В настоящий момент неизвестно место его падения, а также материал, из которого он состоит. Предполагается, что это может быть "железо, а может быть и камни". Его обломки, возможно, находятся вблизи города Осло. При этом информация пока не подтверждена специалистами.