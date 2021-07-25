США предупредили талибов

Соединенные Штаты будут вновь наносить удары с воздуха в поддержку вооруженных сил Афганистана, если боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) продолжат наступление, которое они ведут с начала мая, предупредил глава военных операций США в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье Agence France-Presse.

"В последние дни Соединенные Штаты активизировали свои авиаудары в поддержку афганских сил, и мы готовы сохранить этот высокий уровень поддержки в предстоящие дни, если талибы продолжат свои атаки", - заявил генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования ВС США, находящийся в Кабуле.