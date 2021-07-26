В Турции выявили максимальный прирост заражений COVID-19 за несколько месяцев

В Турции выявили максимальный суточный прирост числа случаев заражения COVID-19 за последние несколько месяцев. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте турецкого Минздрава.

По данным ведомства, в воскресенье, 25 июля, в стране было сделано 223 837 тестов на коронавирус и выявлено 14 230 случаев заражения, умерли 55 человек. Отмечается, что это максимальный показатель по числу выявленных за сутки пациентов с COVID-19 с 11 мая.