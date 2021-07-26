https://news.day.az/world/1364703.html Обнародованы последние данные по COVID-19
Обнародованы последние данные по COVID-19
Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 194 835 316. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometers.info, передает Day.Az.
По последним данным, количество инфицированных в США составило 35 199 465, в Индии - 31 411 262, в Бразилии - 19 688 663 человека.
По данным сайта, от коронавируса скончались 4 175 129 человек, выздоровели - 176 779 229.
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