Обнародованы последние данные по COVID-19

Количество случаев COVID-19 в мире за все время вспышки заболевания выросло до 194 835 316. Такие данные в понедельник утром приводит портал Worldometers.info, передает Day.Az.

По последним данным, количество инфицированных в США составило 35 199 465, в Индии - 31 411 262, в Бразилии - 19 688 663 человека.

По данным сайта, от коронавируса скончались 4 175 129 человек, выздоровели - 176 779 229.