На Токио–2020 выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 16 человек, задействованных в проведении летней Олимпиады в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в понедельник, 26 июля, на сайте оргкомитета Игр, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Из общего числа инфицированных трое - спортсмены, не проживающие на территории Олимпийской деревни.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 среди задействованных в проведении соревнований достигло 153.

Ранее стало известно, что из всех тестов на коронавирус, которые взяли на Олимпиаде с 1 по 23 июля, положительными оказались только 0,02%. Всего ПЦР сделали 170 тыс. человек, из них с положительным результатом - 37.

21 июля на стадионе в Фукусиме начались первые на Олимпиаде соревнования. На понедельник, 26 июля, спортсмены из России удерживают место в топ-5 неофициального общего зачета после двух дней Игр. В копилке нашей команды семь медалей: одно золото, четыре серебра и две бронзы.

8 июля организаторы Олимпийских игр в Токио решили не допускать местных жителей на спортивные мероприятия, которые пройдут в столичном регионе.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что организаторы Олимпийских игр - 2020 установили лимит в 10 тыс. японских зрителей на трибунах и не более 50% заполняемости спортивных объектов.

С 12 июля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Токио вновь вступил в силу режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который продлится до 22 августа.