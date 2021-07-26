Штампы в паспортах россиян о детях и браке станут необязательными

В российских паспортах штампы о регистрации брака и о детях до 14 лет будут ставить по желанию. Об этом говорится в соответствующем постановлении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, теперь информация о заключении и расторжении брака, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах, имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе будет ставиться по желанию.

Речь идет об отметках о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности совершеннолетних граждан. Ранее необязательными были лишь штампы о резус-факторе крови и идентификационном номере налогоплательщика (ИНН).