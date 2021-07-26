https://news.day.az/world/1364762.html Морской залив в Аргентине окрасился в ядовито-розовый цвет - ВИДЕО
Морской залив в Аргентине окрасился в ядовито-розовый цвет - ВИДЕО
Лагуна в аргентинской провинции Чубут в Патагонии окрасилась в ядовито-розовый цвет. Экологи обвиняют в этом расположенные поблизости рыболовецкие компании, которые, по их данным, сбрасывают в природу отходы - в частности, сульфит натрия, который используется для консервации креветок, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
Помимо лагуны, отходы загрязняют грунтовые воды и, как следствие, питьевую воду в регионе.
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