В России выявили 23 239 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 239, до 6 149 780, это минимальное значение со 2 июля. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,38%. В частности, за сутки был выявлен 2 161 случай в Московской области, 1 929 - в Санкт-Петербурге, 529 - в Нижегородской области, 494 - в Свердловской области, 483 - в Красноярском крае. В настоящее время в стране продолжают лечение 488 345 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 200, до 5 506 834. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 727 против 779 днем ранее, до 154 601. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,51%, следует из данных штаба.