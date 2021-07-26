Число умерших от COVID-19 в Иране превысило 89 тысяч

В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 322 человека.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщило иранское Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования.

Таким образом, число умерших от COVID-19 в стране возросло до 89 122 человек.

В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 31 814 человек, общее число инфицированных достигло 3 723 246 человек.