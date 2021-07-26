https://news.day.az/world/1364808.html Число умерших от COVID-19 в Иране превысило 89 тысяч
Число умерших от COVID-19 в Иране превысило 89 тысяч
В Иране за минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) скончались 322 человека.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщило иранское Министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования.
Таким образом, число умерших от COVID-19 в стране возросло до 89 122 человек.
В Иране за минувшие сутки коронавирусом заразились 31 814 человек, общее число инфицированных достигло 3 723 246 человек.
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