https://news.day.az/world/1364821.html В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц
В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц
Ливень в Лондоне привел к подтоплению десятков городских улиц, в результате чего в нескольких районах города парализовало автомобильное движение.
Об этом сообщила метеорологическая служба Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что спасательные службы Лондона получили сотни звонков о подтоплении участков автодорог и цокольных помещений, однако на данный момент власти не располагают информацией о пострадавших из-за ливня.
Метеорологи предупредили, что в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности от 75 до 100 мм осадков.
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