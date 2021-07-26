В Лондоне из-за ливня подтопило десятки улиц

Ливень в Лондоне привел к подтоплению десятков городских улиц, в результате чего в нескольких районах города парализовало автомобильное движение.

Об этом сообщила метеорологическая служба Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что спасательные службы Лондона получили сотни звонков о подтоплении участков автодорог и цокольных помещений, однако на данный момент власти не располагают информацией о пострадавших из-за ливня.

Метеорологи предупредили, что в некоторых частях города за вечер воскресенья выпадет в общей сложности от 75 до 100 мм осадков.