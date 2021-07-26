Бельгия вновь ушла под воду

Мощные ливни обрушились сразу на несколько стран Европы. Бельгия, которая еще не оправилась от прошлого наводнения, вновь утопает из-за проливных дождей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, грязевые потоки размыли весь юго-запад страны.

"Вода поступала так быстро, что мою машину снесло. Повсюду были потоки воды. Мне пришлось бросить машину в Динане и дальше идти пешком. До дома я дошла только к ночи, я была вся в грязи", - говорит местная жительница Мюриэль Урле.

А это уже кадры из Швейцарии - там непогода ударила сразу со всех сторон. Мощный ливень сменили град с грозой, а порывы ветра были такой силы, что поваленные деревья и частицы крыш тут же заблокировали целые кварталы.

Но вот самое аномальное поведение погоды сейчас зафиксировали в Южной Африке. ЮАР засыпало снегом - метель, гололед и сугробы для местных стали непростым испытанием. Некоторые трассы пришлось перекрыть из-за многочисленных аварий, а температура опустилась до рекордных минус 10.

Азиатский регион сейчас держит в страхе разрушительный тайфун, который обрушился на Шанхай и Гонконг.