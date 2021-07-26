Дороги Лондона затопило после мощных ливней

В Лондоне автомобилисты пожаловались на серьезные подтопления. После мощных ливней часть дорог и автострад оказалась под водой - передвигаться по ним приходится едва ли не вплавь.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, если автомобилям удается передвигаться хоть так, водители уже довольны - на некоторых дорогах движение вовсе встало.

"[Шоссе] A406 у Южного Вудворта просто уничтожено. Из-за потопа машины встали", - цитирует Metro слова одного из участников движения.

По сообщению издания, из-за ливней уже пострадали магазины и офисы - их подвалы затапливает.