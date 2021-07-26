https://news.day.az/world/1364874.html Дороги Лондона затопило после мощных ливней - ВИДЕО
Дороги Лондона затопило после мощных ливней - ВИДЕО
В Лондоне автомобилисты пожаловались на серьезные подтопления. После мощных ливней часть дорог и автострад оказалась под водой - передвигаться по ним приходится едва ли не вплавь.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, если автомобилям удается передвигаться хоть так, водители уже довольны - на некоторых дорогах движение вовсе встало.
"[Шоссе] A406 у Южного Вудворта просто уничтожено. Из-за потопа машины встали", - цитирует Metro слова одного из участников движения.
По сообщению издания, из-за ливней уже пострадали магазины и офисы - их подвалы затапливает.
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