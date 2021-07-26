В Италии COVID-вакцинировали более 50% населения

В Италии 30 миллионов человек - то есть 56% населения страны - уже полностью вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщает Euractiv в понедельник, 26 июля, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом среди людей в возрасте от 12 до 19 лет 2,7 миллиона человек не получили даже первую дозу, а среди людей старше 50 лет таких 4,8 миллиона.

"Впереди еще долгий путь, мы на последней миле, и дозы поступают регулярно", - заявил комиссар по чрезвычайным ситуациям COVID-19 Франческо Фиглиуоло, подчеркнув важность вакцинации молодых людей.

"Мы охватываем людей, которые все еще могут заболеть, и прежде всего блокируем циркуляцию вируса. Молодые люди, которые больше социализируются, и являются теми, кто может переносить вирус и, возможно, распространить его на уязвимые группы населения, которые по состоянию здоровья не могу получить вакцину", - добавил он.

В то же время в субботу в Италии тысячи людей, среди которых пенсионеры, работники и служащие, вышли на улицы городов, протестуя против паспортов вакцинации. Самые многолюдные демонстрации прошли в Милане, Турине и Риме.