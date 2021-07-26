Иран запустил в работу инновационный ядерный центр

Первый инновационный ядерный центр открылся в понедельник в Иране, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Создание центра стало первым шагом на пути к формированию инновационной экосистемы в атомной отрасли и к применению на практике достижений иранских ученых-ядерщиков, пишут иранские СМИ. Речь, в частности, идет о применении атомных технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве.

На церемонии открытия центра в Тегеране присутствовали глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи и вице-президент по науке и технологиям Сорена Саттари.

Одобренный в июле 2014 года шестеркой международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) ввел ограничения на развитие иранской ядерной программы.

Через год после выхода в мае 2018 года США из СВПД Иран начал постепенно отменять эти ограничения.

В настоящее время остающиеся международные посредники, Иран и США предпринимают в Вене усилия по возрождению иранской ядерной сделки.