В Тунисе ужесточили пограничный контроль

Власти Туниса ужесточили пограничный контроль в международном аэропорту, особое внимание уделяется выезжающим из страны, сообщает Mosaique FM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Проводится тщательная проверка всех, кто пытается покинуть страну - это делается для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов. У входов в здание аэропорта Тунис-Карфаген размещены силовики.