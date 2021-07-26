https://news.day.az/world/1364944.html В Тунисе ужесточили пограничный контроль
В Тунисе ужесточили пограничный контроль
Власти Туниса ужесточили пограничный контроль в международном аэропорту, особое внимание уделяется выезжающим из страны, сообщает Mosaique FM, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Проводится тщательная проверка всех, кто пытается покинуть страну - это делается для предотвращения поездок лидеров партий, политических деятелей и депутатов. У входов в здание аэропорта Тунис-Карфаген размещены силовики.
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