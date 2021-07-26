Великобритания испугалась вторжения Китая в ядерную энергетику

Правительство Великобритании планирует отстранить китайскую энергетическую компанию China General Nuclear (CGN) от национальных ядерных проектов. Британские власти углядели в согласованном шесть лет назад строительстве атомных станций угрозу национальной безопасности, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Китайской компании грозит блокировка проектов на сумму более 27 миллиардов долларов. Британские министры испугались вторжения КНР в ядерную энергетику и ищут способы запретить работы CGN по возведению атомной станции Sizewell C на побережье английского графства Саффолк, а также еще одной в небольшом поселении Брэдуэлл-он-Си (Bradwell-on-Sea) в графстве Эссекс. Участие Китая в энергетических инициативах Великобритании было одобрено в 2015 году. Соглашение председатель КНР Си Цзиньпин заключил с тогдашним премьер-министром Дэвидом Кэмероном.

"Ядерная энергия играет важную роль в будущем низкоуглеродной энергетики Великобритании. Страна стремится прийти к нулевому вкладу в глобальное изменение климата к 2050 году. При этом все ядерные проекты осуществляются под строгим регулированием, в том числе требований национальной безопасности, обеспечивая защиту наших интересов", - пояснил план правительства представитель департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании (Department for Business, Energy and Industrial Strategy).