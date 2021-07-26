В Испании расследуют смерть мужчины после вакцины Janssen

В Испании расследуют смерть мужчины, наступившую вскоре после того, как он привился вакциной от коронавируса Janssen, разработанной компанией Johnson & Johnson. Следствие не исключает, что между вакцинацией и гибелью пациента есть прямая связь, пишет El Mundo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Умершему было 36 лет. Информации о том, что он страдал какими-либо хроническими заболеваниями, не поступало. Он получил вакцину 25 июня, а уже 5 июля был госпитализирован из-за плохого самочувствия. По некоторым данным, испанец мог перенести инсульт.