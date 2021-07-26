В ЕС предупредили о «пандемии одиночества»

В Евросоюзе в два раза больше людей стали чувствовать себя одинокими по сравнению с той долей, что была до коронавируса. К таким выводам пришел Европейский Объединенный исследовательский центр (JRC) в своем последнем докладе по ситуации с одиночеством, он опубликован на сайте центра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Сейчас, по их данным, одиноким чувствует себя каждый четвертый житель ЕС. В 2016 году фиксировалось около 12 процентов людей, которые об этом сообщали. Число одиноких людей удвоилось во всех возрастных группах, среди лиц в возрасте 18-35 лет уровень одиночества вырос в четыре раза.

Исследователи пришли к выводу, что проблема одиночества стоит сейчас перед всеми возрастными категориями, примерно поровну - перед женщинами и мужчинами, перед городскими и сельскими жителями. В JRC предупредили, что население европейского блока находится под угрозой "пандемии одиночества" - ситуация грозит выйти из-под контроля.