Самолет с министром обороны Турции на борту совершил экстренную посадку

Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром на борту совершил экстренную посадку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причиной стало столкновение самолета со стаей птиц.

По этой причине самолет, вылетевший из аэропорта Газиантеп, совершил экстренную посадку на военной базе в Адане.

Отметим, что сегодня X.Акар в сопровождении начальника Генштаба генерала Яшара Гюляра и командующего Сухопутными войсками генерала Умита Дюндара провел проверку подразделений турецкой армии на севере Сирии.

Инцидент произошел при возвращении командования.