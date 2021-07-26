В Тунисе запретили выходить на улицу

Президент Туниса Каис Саид издал в понедельник указ о введении запрета на перемещение людей и передвижение транспортных средств на всей территории страны с 19:00 до 06:00, начиная с понедельника, 26 июля, по пятницу, 27 августа 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Исключения будут сделаны для людей, которые работают по ночам, срочных ситуаций, говорится в коммюнике администрации главы государства.