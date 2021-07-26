https://news.day.az/world/1364996.html Байден намерен продолжить сотрудничество с Ираком - в борьбе с терроризмом
Байден намерен продолжить сотрудничество с Ираком - в борьбе с терроризмом
Вашингтон привержен укреплению партнерства с Багдадом, сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом после завершения боевой миссии США в Ираке будет продолжено.
Об этом, как сообщило в понедельник агентство Reuters, американский президент Джо Байден заявил на встрече в Белом доме с иракским премьер-министром Мустафой аль-Казыми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Американский лидер, в частности, пояснил, что его страна сосредоточится на консультировании и обучении местных сил безопасности. Кроме того, он проинформировал, что США намерены направить в Ирак партию вакцины от коронавируса.
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