Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года

Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - заявил Байден в Овальном кабинете.

"Наша роль в Ираке будет состоять в продолжении подготовки, содействии и помощи в борьбе с ИГИЛ", - указал американский президент.

Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.