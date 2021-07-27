https://news.day.az/world/1365001.html Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года
Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года
Президент США Джо Байден в понедельник на встрече с премьером Ирака Мустафой аль-Кадими заявил, что американская боевая миссия на иракской территории завершится к концу 2021 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"К концу года мы не будем более осуществлять боевую миссию в Ираке", - заявил Байден в Овальном кабинете.
"Наша роль в Ираке будет состоять в продолжении подготовки, содействии и помощи в борьбе с ИГИЛ", - указал американский президент.
Соответствующее решение стороны достигли в ходе переговоров в Белом доме.
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