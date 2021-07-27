Ущерб компаниям от наводнения на западе ФРГ составляет более €500 млн

Материальный ущерб расположенным в долине реки Ар компаниям, нанесенный в результате наводнения, обрушившегося на запад Германии, по предварительным оценкам, составляет более €500 млн. Об этом в понедельник сообщило агентство DPA со ссылкой на Торгово-промышленную палату (IHK) и Ремесленную палату (HwK) Кобленца, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, порядка 800 предприятий - членов IHK, а также 800 компаний, входящих в состав HwK, пострадали от разгула стихии. Большинство из них - 71% - являются малыми предприятиями. При этом отмечается, что самые крупные убытки понесли представители гостиничного бизнеса. Вместе с тем, как пишет агентство, основная часть ущерба в размере около €560 млн приходится на здания, однако оборудование, инструменты и товары также были повреждены.

"Регион в значительной степени живет за счет туризма", - заметил управляющий директор IHK Арне Рессель. "Сначала закрытие [предприятий] из-за пандемии коронавируса, а теперь это стихийное бедствие. Это наводнение разрушительно для экономики, особенно для торговцев, отельеров и рестораторов вдоль реки Ар", - добавил он.

Кроме того, подчеркивается, что важное значение приобретает экстренная помощь в размере 5 тыс. евро пострадавшим фирмам. В настоящее время IHK находится в тесном контакте с министерством экономики для оказания своевременной поддержки заинтересованным компаниям.