https://news.day.az/world/1365005.html В Чехии почти в 90% случаев заражения коронавирусом выявлен дельта-штамм
В Чехии почти в 90% случаев заражения коронавирусом выявлен дельта-штамм
Вариант коронавируса "дельта" доминирует в Чехии. Почти в 90% случаев заражения медики выявляют именно данный штамм. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Чешское радио.
По данным входящего в систему национального Минздрава Государственного института здравоохранения, чешские медицинские лаборатории с 9 по 23 июля исследовали 2 186 положительных образцов коронавируса. В 87% из них был выявлен дельта-штамм. Еще в 20 случаях был обнаружен вариант "дельта-плюс".
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