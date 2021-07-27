"Зеленый паспорт" открывает двери

Второе "ковидное лето" в самом разгаре. От уровня вакцинации населения зависят сроки возвращения к нормальной жизни. В европейских странах, где не достигнут коллективный иммунитет, так называемый "зеленый паспорт" - ключ к свободному перемещению. Чтобы зайти в этот ирландский паб, клиенты должны предъявить свой Green Pass - сертификат с QR кодом. Этот документ годится не только для баров и ресторанов, но и для путешествий по странам ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Рики Делани, менеджер паба Harold House: "Есть правила, нормы, которых мы обязаны придерживаться. Мы пытаемся вернуться к работе. Мы, как и наши клиенты, многое упустили".

К введению "ковид-сертификатов" готовится и Италия. С шестого августа от желающих посетить тренажерный зал, или заведения общепита, потребуют предъявить "зеленый паспорт". Документ можно получить после вакцинации, при наличии свежего отрицательного теста на коронавирус или справки о недавнем выздоровлении.

Законопроект о "санитарном пропуске", с рядом поправок, одобрил парламент Франции. При чем в кратчайшие сроки - на это ушло всего шесть дней. С августа "ковид-сертификаты" понадобятся для посещения ресторанов, поездок на поездах и автобусах дальнего следования, а так же при входе в медучреждения (кроме случаев экстренной необходимости).

Нидерланды смягчили правила выезда своих граждан в другие страны ЕС. Туристам поможет карта путешественника, где отмечены страны с нормальной и неблагополучной эпидемической ситуацией.

Марк Рютте, глава правительства Нидерландов: "Мы хотим дать больше уверенности людям, выезжающим за границу, но в то же время, мы намерены предотвратить вспышки эпидемии осенью. Поэтому те, кто возвращаются из-за рубежа домой, должны будут сдавать тест на инфекцию. Цель - свести к минимуму риск роста числа случаев заражения коронавирусом в августе и осенью этого года".

Бельгия начала аннтикоронавирусную вакцинацию экипажей иностранных судов, прибывающих в основные порты королевства - Антверпен, Гент и Зебрюгге. Прививают моряков однокомпонентной вакциной Johnson&Johnson. Занимаются этим мобильные бригады.