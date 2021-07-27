Австрия: центр вакцинации на колесах

Центр вакцинации на колесах: по австрийскому Зальцбургу ездит автобус, в котором можно сделать прививку от коронавируса. Причем, в отличие от традиционных клиник, предварительно записываться на укол не нужно. Достаточно просто предоставить документы.

Главная целевая группа - молодежь. В Австрии разрешена вакцинация подростков старше 12 лет.

"В среднем мы вакцинируем более ста человек в день. Для начала это очень воодушевляющая цифра. Но нам есть к чему стремиться. Будем просить муниципалитеты популяризировать нашу кампанию", - говорит сотрудник Красного Креста Антон Хольцер.

В "прививочном автобусе" используют вакцину Johnson&Johnson: её легче хранить, и для защиты от вируса хватает одной дозы.

"Это же мое здоровье. Я редко хожу на вечеринки, но я боюсь долгосрочных последствий коронавируса", - говорит житель Зальцбурга Макс Любитц.