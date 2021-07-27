Южная Корея и КНДР восстановили разорванные линии связи

Разорванные в 2020 году линии связи между Южной Кореей и КНДР во вторник восстановили после того, как лидеры стран в переписке договорились об этом.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила президентская администрация Республики Корея

По данным ведомства, связь была восстановлена во вторник впервые за 14 месяцев с момента прекращения работы всех линий 9 июня 2020 года. Полномочные органы двух стран провели в 10.00 первый звонок.

"Южная и Северная Корея 27 июля в 10.00 (05.00 по Баку) решили восстановить бывшие разорванными все это время линии связи и провели первый звонок... Мы надеемся, что восстановление межкорейской линии связи положительно отразится на развитии и восстановлении межкорейских отношений", - сообщили в администрации президента Южной Кореи.

Сообщается, что договоренность о восстановлении связи была достигнута при обмене посланиями лидеров двух стран.

Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 9 июня ЦТАК сообщило о полном разрыве всех линий связи с Югом, включая военные каналы и специальную линию между высшим руководством двух стран. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала само координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон.