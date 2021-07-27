Во Франции поезда отменены из-за обвала грунта вблизи Парижа

Движение поездов между Парижем и юго-западом Франции понемногу восстанавливается, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Накануне, вблизи станции Маси в столичном регионе, произошел несчастный случай. Во время проведения на путях ремонтных работ обвалился грунт, и 55-летний инженер SNCF - компании, управляющей железными дорогами Франции, - оказался заваленным землей в скважине глубиной 30 метров. По информации на утро понедельника, спасатели всё ещё не смогли извлечь тело погибшего. Из-за сильных ливней последних дней к этому месту сложно пробраться.

"Я хочу выразить мои искренние соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего. Уже ведется несколько расследований, в деле разбирается полиция. Свет будет пролит на эту темную историю," - заявил министр транспорта Франции Жан-Батист Джебарри.

Из-за поисковых работ движение между Парижем и городами на атлантическом побережье было нарушено в течение нескольких часов. Часть составов остановили прямо на путях, а все высокоскоростные поезда, отходящие от парижского вокзала Монпарнас были отменены. Всего ситуация затронула 70 высокоскоростных поездов. Пассажирам предложили бесплатно обменять билеты на другие даты, но многие жаловались на длинные очереди в кассы и недостаток информации от сотрудников Национальной железнодорожной компании.