Израиль - Марокко: первый прямой рейс

Два израильских пассажирских самолёта приземлились в Маркко, положив начало регулярным коммерческим рейсам между двумя странами менее чем через год после того, как они официально нормализовали отношения . Рейс IsraAir вылетел из Тель-Авива в Марракеш с 100 пассажирами на борту. А через несколько часов изриальский национальный перевозчик El Al отправил свой первый прямой рейс в тот же пункт назначения. В заявлении El Al говорится о намерении выполнять 5 таких рейсов в неделю, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Я так рада находиться сюда здесь сегодня , воспользовавшися первым коммерческим рейсом авикомпании El Al Airlines в Марокко, - говорит одна из израильских туристок. - Это по-настоящему исторический день для нас. Вот мы сегодня находимся здесь, связывая две прекрасные страны. Это большое сотрудничество, и это великолепно".

Израиль и Марокко договорились о нормализации отношений в декабре 2020 года в рамках подписанных при посредничестве США "Соглашений Авраама". Кроме Марокко они включали ещё 3 арабских страны - Объединённые арабские Эмираты, Бахрейн и Судан. В рамках сделки Вашингтон согласился признать претензии Марокко на давно оспариваемый регион Запажной Сахары. Однако администрация Байдена заявила, что пересмотрит это решение.