ВС Афганистана за сутки уничтожили 187 боевиков движения «Талибан»

Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) уничтожили за последние 24 часа 187 боевиков движения "Талибан", еще 112 были ранены.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник Министерство обороны Афганистана на своей странице в Twitter.

По данным ведомства, в минувшие сутки афганские ВС "провели боевые операции в провинциях Кунар, Логар, Газни, Хост, Кандагар, Урузган, Фарьяб, Балх, Джаузджан, Саманган, Гильменд, Тахар, Кундуз, Баглан и Каписа".

В провинции Балх части АНСОБ отбили у талибов район Калдар, где расположены город Хайратон и стратегически важный мост, связывающий Афганистан и Узбекистан. Отбиты атаки талибов на районы Дара Фаррох Шах и Дара Калан в провинции Каписа. В провинции Фарьяб ликвидирован один из командиров спецназа талибов Кари Хайятулла.