Стоимость биткойна превысила 40 тыс. долларов

Биткойн в ходе торговой сессии в понедельник ускорил рост и торговался на уровне $40,233 тыс. (+17,2%).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные портала Coindesk.

Таким образом, стоимость биткойна превысила $40 тыс. впервые с 16 июня.

Согласно данным, курс биткойна находился на уровне $40,435 тыс. (+17,33%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".